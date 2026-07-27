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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Samstagnachmittag (25.7.), in der Zeit zwischen 12.15 und 15.50 Uhr, eine Wohnung im Herdweg ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter zunächst gewaltsam über eine Tür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Geld als Beute flüchteten sie im Anschluss vom Tatort.

Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 06151/969-0 mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps und Hinweise:

Auch zur Ferienzeit wittern Einbrecher ihre Chance. Ein sicheres Zuhause ist die Grundlage für eine entspannte Sommerzeit oder eine Urlaubsreise. Häuser und Wohnungen können nämlich auch in der Abwesenheit der Bewohner wirksam geschützt werden.

Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

oder direkt bei der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen:

E-Mail: beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer: 06151/ 969 - 40444.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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