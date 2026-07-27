Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf: Einbruch in Wohnhaus

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einbrecher haben am Samstag (25.07.), in der Zeit zwischen 18.15 und 19.20 Uhr, Armbanduhren, Schmuck und ein Laptop aus einem Haus in der Sollingstraße gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die noch unbekannten Täter zuvor gewaltsam über ein Fenster Zugang in die Wohnräume. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 20 der Kripo in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

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