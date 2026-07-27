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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: "Fahrradddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierung
Anmeldung erforderlich

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: "Fahrradddieben keine Chance geben" - Fahrradcodierung / Anmeldung erforderlich
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Darmstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 2. Polizeirevier Darmstadt lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein:

Wann: 14. August 2026, 10 bis 15 Uhr

Wo: 64297 Darmstadt, Oberstraße 16 (Hinterhof Haus der Vereine)

Zur besseren Planung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese wird am 30.07. und am 07.08., jeweils in der Zeit von 9 - 14 Uhr unter der Telefonnummer 0172 6571567 (Mitja Batroff, Schutzmann vor Ort, 2. Polizeirevier) entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person bereit zu halten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 14. August 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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