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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Autoscheibe eingeschlagen und Mappe entwendet

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (26.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen kurz nach 21.00 Uhr und 6.30 Uhr die Scheibe eines Audi A4 ein, der in der Florianstraße abgestellt war. Aus dem Handschuhfach des Autos entwendeten sie anschließend eine Mappe samt persönlichen Dokumenten.

Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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