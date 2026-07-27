PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Nach Diebstahl in Tankstelle/52-Jähriger vorläufig festgenommen

Heppenheim (ots)

Nachdem sich am Sonntagvormittag (26.07.) ein Diebstahl in einer Tankstelle in der Ludwigstraße zugetragen hat, konnte ein 52-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum. Im Anschluss soll er mehrere Dosen Cola-Whisky an sich genommen haben und flüchtete anschließend ohne zu bezahlen mit seiner Beute. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 52 Jahre alten Tatverdächtigen kurz darauf in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 09:09

    POL-DA: Lampertheim: Autoscheibe eingeschlagen und Mappe entwendet

    Lampertheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (26.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen kurz nach 21.00 Uhr und 6.30 Uhr die Scheibe eines Audi A4 ein, der in der Florianstraße abgestellt war. Aus dem Handschuhfach des Autos entwendeten sie anschließend eine Mappe samt persönlichen Dokumenten. Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:06

    POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Wohnung/Zeugen gesucht

    Rüsselsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen dem 19. Juli und Freitagabend (24.07.) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Walter-Flex-Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter zunächst über die Wohnungstür ein und flüchteten anschließend mit Schmuck und Geld vom Tatort. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:00

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhaus

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (26.07.), gegen 5.20 Uhr, wurden die Rettungskräfte alarmiert, weil es im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nordendstraße brannte. Beim Eintreffen der Feuer drang dichter Rauch aus Fenstern des Gebäudes. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung zum Schließen von Fenster und Türen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren