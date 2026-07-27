Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Nach Diebstahl in Tankstelle/52-Jähriger vorläufig festgenommen

Heppenheim (ots)

Nachdem sich am Sonntagvormittag (26.07.) ein Diebstahl in einer Tankstelle in der Ludwigstraße zugetragen hat, konnte ein 52-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum. Im Anschluss soll er mehrere Dosen Cola-Whisky an sich genommen haben und flüchtete anschließend ohne zu bezahlen mit seiner Beute. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete die Tat. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 52 Jahre alten Tatverdächtigen kurz darauf in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell