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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Beim Aufbruch von Zigarettenautomat ertappt/Unbekannte flüchten

Gorxheimertal (ots)

Zwei Unbekannte hatten es in der Nacht zum Montag (27.07.), gegen 0.20 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Daumbergtraße in Trösel, am Vereinsheim am Sportplatz, abgesehen. Mit Gewalt versuchten sie den Automaten aufzuflexen, wurden hierbei aber von Anwohnern bemerkt. Die Kriminellen flüchteten daraufhin unmittelbar ohne Beute mit einem Fahrzeug in Richtung Weinheim vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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