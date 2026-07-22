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POL-DA: Fürth/Hanau: 15-Jähriger vermisst/Wer hat den Jugendlichen gesehen?

POL-DA: Fürth/Hanau: 15-Jähriger vermisst/Wer hat den Jugendlichen gesehen?
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Fürth/Hanau (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach dem 15-jährigen Orchan Salarzai um Mithilfe.

Der Jugendliche verließ nach bisherigen Erkenntnissen bereits am 3. Juli eine Jugendeinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der 15-Jährige hat familiäre Bezüge nach Hanau und dürfte sich nach aktuellen Erkenntnissen vermutlich auch im dortigen Bereich aufhalten.

Der Junge ist 15 Jahre alt, schlank, hat dunkelbraune Augen und kurze, schwarze Haare. Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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