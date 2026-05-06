Polizei Lippe

POL-LIP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-jähriger vom 06.05.2026

Lippe (ots)

(Lö) Die am 06.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 14-jährigen Jugendlichen aus dem Extertal wird hiermit eingestellt. Die vermisste Person konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.

Die Polizei Lippe bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

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