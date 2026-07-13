Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth (Odenwald)/Kreis Offenbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

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Fürth (Odenwald)/Kreis Offenbach (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der 13-jährigen Katharina Marino um Mithilfe.

Die Jugendliche verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend (10.07.) eine Jugendeinrichtung in der Werner-Krauß-Straße in Fürth-Erlenbach und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Vermutlich befindet sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die 13-Jährige hat familiäre Bezüge nach Mühlheim am Main und könnte sich daher auch im Landkreis Offenbach aufhalten.

Beschreibung der Vermissten:

13 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Das Mädchen hat dunkelgrüne Augen und dunkelbraune Haare. Über ihre aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Vermisste seit Freitagabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. In einer akuten Antreffsituation wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Hinweis für die Medienvertreter:

Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Suche nach der Vermissten genutzt bzw. veröffentlicht werden.

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