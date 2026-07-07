Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz aus

57-Jähriger vorläufig festgenommen

Pfungstadt (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstagmorgen (7.7.) in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Gegen 8:30 Uhr wurde die Polizei über den Mann informiert, der sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Pfungstadt befand und ein bedrohliches Verhalten gezeigt haben soll. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll es zwischen dem 57-Jährigen und einem weiteren Anwohner des Mehrfamilienhauses zu Streitigkeiten gekommen sein, woraufhin der Tatverdächtige beabsichtigt haben soll, den Nachbar mit einer Waffe zu bedrohen.

Die Polizei entsendete umgehend zahlreiche Einsatzkräfte und sperrte den umliegenden Bereich ab. Der 57-Jährige wurde gegen 10.30 Uhr von Polizeikräften widerstandslos und unverletzt in seiner Wohnung festgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Verkehr in dem betroffenen Wohngebiet für rund zwei Stunden umgeleitet werden. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sowie den Umständen des Vorfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell