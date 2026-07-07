POL-DA: Lampertheim: 44-Jährige am Bahnhof festgehalten und bestohlen
Lampertheim (ots)
Eine 44 Jahre alte Frau wurde am Montagnachmittag (06.07.), gegen 15.20 Uhr, am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße von zwei Unbekannten zunächst festgehalten und anschließend ihres Geldes bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß vom Tatort. Die Frau blieb unverletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten in Bahnhofsnähe von der Polizei zwei 21 und 22 Jahre alte verdächtige Männer vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem exakten Ablauf der Tat dauern an.
Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/706-0.
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