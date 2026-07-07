Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Brombachtal-Böllstein: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Brombachtal (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, gg. ca. 06:35 Uhr, befuhr ein grüner Hyundai die K88 aus Richtung Böllstein in Richtung Brensbach.

Auf der Strecke kam ihm schließlich ein dunkles Lieferfahrzeug entgegen. Der dahinterfahrende PKW zog plötzlich auf den Fahrstreifen des Fahrers des grünen Hyundais.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich dieser, laut eigenen Angaben, auf den Grünstreifen rechts aus, wo es zu einer Kollision mit einem Leitpfosten kam.

Der andere PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, insbesondere den Fahrer des dunklen Lieferfahrzeuges, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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