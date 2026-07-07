Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Berauscht am Steuer

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (07.07.), gegen 0.50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bensheim ein Auto in der Fehlheimer Straße. Im Zuge der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten Anzeichen für den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln beim 29-jährigen Fahrer fest. In der Folge versuchte der Wagenlenker zu Fuß zu flüchten. Die Streifenbeamten konnte ihn aber rasch einholen und vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Cannabis bei ihm.

Der Mann musste eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss.

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