Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kontrollen im Stadtkern - Konzept "Sichere Innenstadt"

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (1.7.) führte die Polizeistation Rüsselsheim zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr in den Bereichen des Löwenplatzes, des Europaplatzes und der Marktstraße Personenkontrollen durch. Außerdem wurden am Amtsgericht in Rüsselsheim umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Dies geschah im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt".

Beim Großteil der überprüften Personen war polizeilich nichts zu beanstanden. Lediglich bei einem Mann konnte auffällig viel Bargeld und eine legale Menge Marihuana aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

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