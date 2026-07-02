POL-DA: Mühlheim am Main
Dieburg: 13-Jährige wieder da
Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mühlheim am Main / Dieburg (ots)
Die seit Dienstag, 16. Juni 2026, vermisste 13-Jährige (wir haben berichtet) konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das genutzte Foto für die Fahndung und die personenbezogenen Daten der 13-Jährigen zu löschen.
Rückfragen bitte an:
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