Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Arheilgen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (01.07.) ereignete sich in der Frankfurter Landstraße in Höhe einer Postfiliale eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei befuhr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer den Gehweg und stürzte von seinem Rad. Das Fahrrad kollidierte mit einem geparkten Auto und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher stieg wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um ein älteres Damenrad mit Korb auf dem Gepäckträger.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 41310 zu melden.

Berichterstatterin: POK´in Geist

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