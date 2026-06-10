Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bad König: Verkehrsunfall-Flucht mit Personenschaden

Bad König (ots)

Bad König: Am Mittwoch, den 10.06.2026 gegen 07:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Schüler der Georg-Vetter-Schule in Bad König eine leichte Verletzung zuzog. Ein Fahrzeug parkte zunächst rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte beim Rangieren mit der Fahrzeugfront leicht den Fußgänger.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/ 953-0 entgegen.

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