Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn

Markenplagiate sichergestellt

Pfungstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität stoppten Zivilfahnder am Dienstag (9.6.) gegen 13.15 Uhr ein Fahrzeug bei Pfungstadt auf der A 67.

Bei der Durchsuchung des Wagens aus Osteuropa konnten insgesamt fünfzehn Plagiate von Smartwatches sowie drahtlosen Kopfhörern der Marke Apple aufgefunden werden. Die Plagiate wurden von den Fahndern sichergestellt.

Der 35-jährige Beifahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer, denen die Plagiate zugeordnet werden konnten, wurden anschließend vorläufig festgenommen. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Markengesetz.

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