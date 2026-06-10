Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Hofladen im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Montagabend (8.6.), 23 Uhr, und Dienstagmorgen (9.6.), 7 Uhr, einen Hofladen in der Rodgaustraße ins Visier.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten gewaltsam durch ein Fenster Zugang in den Laden. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum nach Wertgegenständen und entwendeten eine Geldbörse samt Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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