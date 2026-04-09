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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Baucontainer aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Ein auf einem Baustellengelände in der Saarlandstraße abgestellter Container, geriet in der Nacht zum Donnerstag (09.04.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter zunächst gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten anschließend nach aktuellen Erkenntnissen unter anderem mehrere Kettensägen. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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