PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (23.02.2026, gegen 14:40 Uhr) kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Ein 65-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Firmenparkplatz auf die Bruchwiesenstraße einfahren, als er mit dem 57-Jährigen E-Bike-Fahrer zusammenstieß. Der Radfahrer fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er erlitt leichte Verletzungen, zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 14:28

    POL-PPRP: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge auf

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (21.02.2026) bis Dienstagmorgen (24.02.2026) brachen Unbekannte dreizehn Fahrzeuge in den Stadtteilen Friesenheim/Nord und Oppau auf. In der Welserstraße brachen Unbekannte die Scheibe eines 5er BMWs auf und stahlen eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Laptoptasche mit iPad. In der Moskauer Straße wurde die Heckscheibe eines Citroën Jumper eingeschlagen und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:27

    POL-PPRP: Unfall auf der B44

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Montag (23.02.2026) gegen 15:30 Uhr, kollidierte auf der B44 (in Richtung Ludwigshafen zwischen der Anschlussstelle LU-Rheingönheim und LU-Mundenheim) ein 29-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit einem 31-jährigen Autofahrer und dessen 57-jährigem Beifahrer. Durch den Zusammenstoß prallte der 29-jährige anschließend mit seinem Auto in die Leitplanke. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wodurch die B44 in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:25

    POL-PPRP: Unfall mit Radfahrerin

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 23.02.2026, kam es gegen 11 Uhr an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße und Berliner Straße beinahe zu einer Kollision zwischen einer 45-jährigen Fahrradfahrerin und einer 33-jährigen Autofahrerin. Die 33-Jährige befuhr die Berliner Straße in Richtung Wredestraße und wollte an der Kreuzung verbotenerweise nach links abbiegen. Dadurch nahm sie der aus der Berliner Straße in Richtung Bahnhofstraße fahrenden 33-Jährigen die Vorfahrt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren