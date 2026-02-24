Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (23.02.2026, gegen 14:40 Uhr) kam es in der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Ein 65-Jähriger wollte mit seinem Auto von einem Firmenparkplatz auf die Bruchwiesenstraße einfahren, als er mit dem 57-Jährigen E-Bike-Fahrer zusammenstieß. Der Radfahrer fuhr zwar auf dem Radweg, jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er erlitt leichte Verletzungen, zur weiteren Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell