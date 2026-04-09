Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Sattelzug verliert Auflieger/Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Lampertheim (ots)

Der 50 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs verlor am Dienstag (09.04.), kurz vor 10.00 Uhr, im Kreisel in der Neuschloßstraße, vor einem dortigen Schnellrestaurant, aufgrund eines technischen Defekts an der Zugmaschine seinen Auflieger und blockierte anschließend den Kreisverkehr.

Weil der Lastwagen Gefahrgut geladen hatte, musste in der Folge durch die alarmierte Feuerwehr zunächst geprüft werden, ob Gefahrstoffe ausgetreten waren. Der Bereich war zwischenzeitlich für den Straßenverkehr gesperrt. Gegen 10.20 Uhr konnte dann aber rasch Entwarnung gegeben werden. Der Auflieger wurde schlussendlich von einem über die Speditionsfirma organisierten Ersatzfahrzeug gegen 11.00 Uhr abtransportiert. Während der Einsatzmaßnahmen kam es rund um den Geschehensort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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