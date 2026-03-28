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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
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Riedstadt (ots)

Seit Samstagnachmittag (28.03.), 16.00 Uhr, wird der 42-jährige Eric Rolf Scheffels aus Mörfelden- Walldorf vermisst. Herr Scheffels wurde letztmalig in Goddelau gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Scheffels in einer hilflosen Lage befinden könnte. Herr Scheffels ist 180 - 185 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat dunkelblonde lockige Haare und trägt einen hellgrauen Pullover und eine dunkle Hose. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Scheffels geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06258- 9343-0)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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