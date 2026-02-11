PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Boxberg(Landkreis Görlitz)/Darmstadt: Zwölfjährige Maya K. vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Boxberg (landkreis Görlitz)/Darmstadt (ots)

Die Polizei sucht seit Montag (09.02.) nach der zwölfjährigen Maya K. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 13.45 Uhr in der elterlichen Wohnung in Boxberg. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben bislang erfolglos. Die Suchmaßnahmen dauern an. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Das Mädchen hat private Bezüge nach Darmstadt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich dorthin auf den Weg macht bzw. schon dort aufhält.

Maya K. wird wie folgt beschrieben:

Größe: 1,65 Meter

Gestalt: kräftig

Gewicht: 60 kg

Haare: rot, lang

Kleidung: hellblaue Baggy-Jeans, graue, dünne Strickjacke, schwarze Nike Schuhe

Besonderheiten: führt ein Tablet bei sich

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Maya K. oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 03576/262-0, dem Polizeipräsidium Südhessen (06151/969-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Bild der Vermissten darf bis auf Widerruf in den Printmedien, Radio und Fernsehen sowie im Internet veröffentlicht werden.

https://www.polizei.sachsen.de/de/fahndung-nach-maya-k-40220.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:56

    POL-DA: Breuberg/Höchst: Zwei Schulen im Visier Krimineller

    Breuberg/Höchst (ots) - Am Mittwoch (11.02.) wurden der Polizei zwei Einbrüche in Schulen gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch über ein Fenster Zugang in die Georg-Ackermann-Schule in Rai-Breitenbach. Sie suchten dort anschließend in mehreren Räumen nach Wertgegenständen, wurden aber offenbar nicht fündig und flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute. Durch das Vorgehen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:28

    POL-DA: Neckarsteinach: Einbruch in Lebensmittelmarkt/Zigaretten erbeutet

    Neckarsteinach (ots) - Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.02.), vermutlich gegen 1.45 Uhr, bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Industriestraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in den Markt und entwendeten anschließend Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:22

    POL-DA: Mörfelden: Werkzeuge und Baumaschinen im Visier Krimineller

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Auf diverses Werkzeug und Baumaschinen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (11.02.) auf einer Baustelle unter der Adresse "Außerhalb" abgesehen. Sie brachen eine Tür des dort befindlichen Gebäudes auf und ließen anschließend die Gerätschaften mitgehen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren