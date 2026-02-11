Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Boxberg(Landkreis Görlitz)/Darmstadt: Zwölfjährige Maya K. vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Boxberg (landkreis Görlitz)/Darmstadt (ots)

Die Polizei sucht seit Montag (09.02.) nach der zwölfjährigen Maya K. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 13.45 Uhr in der elterlichen Wohnung in Boxberg. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, insbesondere die Prüfung verschiedener Anlaufpunkte, blieben bislang erfolglos. Die Suchmaßnahmen dauern an. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Das Mädchen hat private Bezüge nach Darmstadt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich dorthin auf den Weg macht bzw. schon dort aufhält.

Maya K. wird wie folgt beschrieben:

Größe: 1,65 Meter

Gestalt: kräftig

Gewicht: 60 kg

Haare: rot, lang

Kleidung: hellblaue Baggy-Jeans, graue, dünne Strickjacke, schwarze Nike Schuhe

Besonderheiten: führt ein Tablet bei sich

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Maya K. oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 03576/262-0, dem Polizeipräsidium Südhessen (06151/969-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Das Bild der Vermissten darf bis auf Widerruf in den Printmedien, Radio und Fernsehen sowie im Internet veröffentlicht werden.

https://www.polizei.sachsen.de/de/fahndung-nach-maya-k-40220.html

