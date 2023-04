Bischofsheim (ots) - Am Samstag morgen gegen 09:20 Uhr (22.04.), kam es an der Ecke Dresdener Straße und Ginsheimer Landstraße unmittelbar am Aldi-Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der von der Ginsheimer Landstraße kommende Geschädigte beim Linksabbiegen in die Dresdener Straße von dem aus der Dresdener Straße kommenden Unfallverursacher im Abbiegevorgang gestreift. Anschließend entfernte sich der ...

