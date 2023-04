Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Lampertheim- Hofheim (ots)

Am Freitag (21.04.2023) befuhr ein 59-jähriger Lampertheimer gegen 17:25 Uhr mit einem blauen PKW Opel Astra die aktuelle Baustellen-Umgehung (innerorts) in Lampertheim-Hofheim. Laut Zeugenaussagen kam es während der Fahrt zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern des Lampertheimers, durch welche andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet wurden. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass der Lampertheimer erheblich unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche insbesondere in nachfolgenden Bereichen Beobachtungen gemacht haben oder durch die Fahrweise des Opelfahrers gefährdet wurden:

- Bereich Kreuzung Schillerstraße / Rathenaustraße - Bereich Erzbergerstraße / Kirchstraße - Lindenstraße Höhe Gemüsebau Back

Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (# 06206-94400) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Grischy, PHK (Verkehrsinspektion)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 96940312

