Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bischofsheim (ots)

Am Samstag morgen gegen 09:20 Uhr (22.04.), kam es an der Ecke Dresdener Straße und Ginsheimer Landstraße unmittelbar am Aldi-Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der von der Ginsheimer Landstraße kommende Geschädigte beim Linksabbiegen in die Dresdener Straße von dem aus der Dresdener Straße kommenden Unfallverursacher im Abbiegevorgang gestreift. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher über die Ginsheimer Landstraße in Richtung Bischofsheim. Bei dem Unfallverursacher handle es sich um einen ca. 40-50 Jahre alten Herrn, deutschsprachig, dunkelgraue Haare und trug eine Brille. Der Schaden am PKW des Verursachers befindet sich an der linken vorderen Fahrzeugfront. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Geschädigte fuhr einen weißen BMW Cabrio, der Verursacher einen dunklen PKW. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144 - 96660 oder per E-Mail pst.bischofsheim.ppsh@polizei.hessen.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell