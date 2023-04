Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der L3303

Pfungstadt / Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Samstag (22.04.), gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3303 aus Pfungstadt kommend in Richtung Seeheim-Jugenheim eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein 33-Jähriger Motorradfahrer scherte zum Überholen einer Fahrzeugkolonne (vier Fahrzeuge) aus. Hierbei übersah ein Fahrzeugführer eines weißen BMW-SUV vermutlich den Motorradfahrer und setzte ebenfalls zum Überholvorgang an. Im Zuge dessen musste der Motorradfahrer so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen geriet. Der 33-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden. Berichterstatterin: PK'in Bauer

