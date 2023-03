Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/Mümmling-Grumbach: Einfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Höchst (ots)

Am Dienstagmorgen (07.03.) um 09.45 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Zum Wehr" gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Eine Mieterin des Hauses erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Der zu erwartende Sachschaden könnte nach ersten Schätzungen bei mehreren Zehntausend Euro liegen. Das Haus älteren Baujahres ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (K 10) zur Brandursache dauern an.

