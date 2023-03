Lorsch (ots) - Aktuellen Ermittlungen zufolge brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (06.03.-07.03.) zwischen 20:00 und 06:30 Uhr Unbekannte in ein Bürogebäude eines Pflegedienstes in der Bahnhofstraße ein. Gewaltsam gelangten die Kriminellen in das Bürogebäude und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie lediglich Beute im niedrigen ...

mehr