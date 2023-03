Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: 84-jähriger Mann vermisst

Polizei bittet um Mithilfe

Schaafheim (ots)

Seit Freitagvormittag (3.3.) wird der 84-Jährige aus Schaafheim (Mosbach) vermisst. Daher wendet sich die Polizei mit einem Bild des Mannes an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt sahen Angehörige den Mann am Freitagvormittag (3.3.) gegen 10 Uhr an seiner Wohnanschrift. Er entfernte sich von dort zu Fuß in unbekannte Richtung.

Er ist circa 1,70 Meter groß und hat kurze, graue Haare sowie einen grauen Drei-Tage-Bart. Zuletzt trug er eine dunkelblaue Jogginghose, blaue Hausschlappen und eventuell eine schwarze Wollmütze.

Nach momentanem Kenntnisstand ist der Mann möglicherweise orientierungslos und auf Medikamente angewiesen.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell