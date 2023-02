Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Unbekannter Mann onaniert in der Öffentlichkeit

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Münster (ots)

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung leitete die Polizei nach einem Vorfall am Samstagabend (11.2.) ein Ermittlungsverfahren ein. Wie der Polizei in Dieburg mitgeteilt wurde, sei ein bislang unbekannter Mann einer 47-jährigen Spaziergängerin gegen 20.30 Uhr in einer Parkanlage in der Friedhofstraße begegnet und hat hierbei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Im Anschluss ergriff er mit einem Fahrrad die Flucht. Das Alter des Mannes wurde auf circa 35 Jahre und seine Größe auf circa 1,70 Meter geschätzt. Er soll eine Kapuzenjacke getragen haben. Weitere Details zum Flüchtigen sind der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell