Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Garagen im Visier Krimineller

Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Groß-Zimmern (ots)

In der Nacht zum Samstag (21.1.) vergriffen sich Kriminelle zwischen 1 und 3 Uhr in der Straße "Hinter dem Schlädchen" und in der Johannes-Ohl-Straße an mehreren Garagen. Dabei hebelten die Täter jeweils an den Garagentüren. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die Diebe jedoch nichts erbeuten. Anwohner bemerkten das kriminelle Treiben von drei Männern in der Johannes-Ohl-Straße und verständigten die Polizei.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten Streifen der Polizeistation Dieburg drei Tatverdächtige noch in Tatortnähe antreffen. Es handelte sich dabei um einen 20-Jährigen und zwei 21-jährige Männer. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Beamten verschiedenes Werkzeug. Die Polizisten nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten die Männer von der Polizeistation.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und prüft, ob die Tatverdächtigen für diese Taten verantwortlich sind. Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 - 0.

