Rüsselsheim (ots) - Ein Wohnhaus in der Philipp-Völker-Straße geriet am Samstag (07.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch die Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Den ungebetenen Besuchern fiel bei ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck und Geld in die ...

