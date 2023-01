Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Schule gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (2.1.) und Donnerstag (5.1.) offenbar versucht hatten in ein Schulgebäude in der Gabelsbergerstraße einzubrechen, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Donnerstagvormittag waren die Hebelspuren an gleich mehreren Türen entdeckt worden, die dem gewaltsamen Vorgehen glücklicherweise standhielten. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

