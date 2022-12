Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Nach Unfall unleserliche Nachricht hinterlassen. Unfallverursacher gesucht.

Viernheim (ots)

In der Zeit von Freitag, den 23.12.22, 22:30 Uhr bis ca. 24:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW Audi. Bei dem Audi wurde die linke Rückleuchte sowie der Kotflügel unterhalb der Rückleuchte beschädigt. An dem Audi wurde eine Nachricht des vermutlichen Verursachers hinterlassen. Witterungsbedingt war diese Nachricht jedoch beim Eintreffen der Fahrzeugeigentümerin an ihrem Fahrzeug nur noch teilweise lesbar. An dem PKW Audi entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, welche Hinweise auf den Unfall geben können bzw. den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

