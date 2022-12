Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Groß-Gerau (ots)

Am Freitag, den 09.12.2022 gegen 05:40 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Büttelborn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzen Personen. Ein 25jähriger Riedstädter befuhr mit seinem PKW die B42 aus Richtung Weiterstadt kommend in Richtung Groß-Gerau. Aus entgegengesetzter Richtung wollte ein 24jähriger Ukrainer mit seinem Klein-LKW, der mit vier weiteren Personen besetzt war, nach links auf die BAB67 in Richtung Frankfurt einbiegen und übersah dabei den PKW, so dass es zum Zusammenstoß kam. In Folge dessen wurden alle Beteiligten, die zwischen 21 und 29 Jahre alt sind, leicht verletzt. Der Riedstädter Fahrer und die Beifahrerin des Klein-LKW wurden zunächst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 6000 EUR. Aufgrund der umfangreichen Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn nur eingeschränkt befahrbar, so dass es bis 08:40 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell