Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Autos nach Wertgegenständen durchsucht

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Kriminelle offenbar Ausschau nach zurückgelassenen Wertgegenständen in Autos gehalten. Zwischen Samstag (5.11.), 18 Uhr und Montagmorgen (7.11.) ließen die Täter aus einem am Viktoriaplatz geparkten Fahrzeug unter anderem einen Kinderwagen und Brillen im Wert von mehr als 500 Euro mitgehen und zwischen Sonntag (6.11.) und Montag (7.11.) hatten sie es auf Münzgeld in einem Auto in der Pankratiusstraße abgesehen.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten fragen in diesem Zusammenhang: Wer hat die Täter beobachten können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die für die Aufklärung der Taten dienlich sind? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittelnden zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell