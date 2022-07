Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auf Kupferkabel abgesehen

Festnahme eines 30-jährigen Tatverdächtigen

Dieburg (ots)

Mehrere Meter Kupferkabel eines Krankenhauses in der Kratzengasse rückten im Tatzeitraum zwischen Samstag (23.7.) und Donnerstag (28.7.) in das Visier Krimineller.

Der Sicherheitsdienst des Krankenhauses alarmierte am späten Donnerstagabend (28.7.) gegen 23.20 Uhr die Polizei, als sich mehrere Männer mit Taschenlampen in den Keller des Gebäudes begaben. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sie es offenbar auf Kupferkabel abgesehen. Sofort begaben sich mehrere Streifen der Dieburger Polizei zum Einsatzort, woraufhin die Männer flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu einem möglich zweiten Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und ist mit den Ermittlungen betraut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell