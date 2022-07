Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Brand in der Küche

Roßdorf (ots)

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Schmelz am Sonntag (10.07.) gegen 09.20 Uhr wurden die beiden Bewohner, 73 und 74 Jahre alt, vorsorglich wegen des Verdachts der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geriet in der Küche der Toaster durch einen technischen Defekt in Brand. Als die Bewohner dies bemerkten, konnten sie selbst nicht mehr löschen und verständigten die Feuerwehr. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Roßdorf konnte das Feuer in der Küche schnell löschen. Durch den Toaster geriet auch der Herd und die Dunstabzugshaube in Brand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000.-EUR.

Berichterstatter: PHK Schwarting, Polizeistation Ober-Ramstadt

