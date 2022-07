Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Taxifahrer beraubt - Polizei bittet um Hinweise

Pfungstadt (ots)

Am späten Samstagabend (09.07.) wurde in Pfungstadt ein Taxifahrer von einem derzeit noch unbekannten Mann beraubt. Der Taxifahrer wurde von einer unbekannten Person um kurz nach 23:00 Uhr per Telefon zum Friedhof in der Bahnhofstraße gerufen. Dort angekommen hielt ihm der Räuber eine schwarze Pistole vor und ließ sich das mitgeführte Bargeld aushändigen. Kurz darauf flüchtete der Täter mit einem geringen Bargeldbetrag zu Fuß auf das Friedhofsgelände. Der 54-jährige Taxifahrer blieb unverletzt. Der Räuber soll ca. 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, hatte eine kräftige bis dickliche Statur und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er trug bei Tatausführung ein schwarzes Base-Cap, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, schwarze Oberbekleidung und eine schwarze, knielange Hose. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Zeit zwischen ca. 22:30 und 24:00 Uhr im Bereich rund um den Friedhof eine solche Person gesehen oder etwas verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

