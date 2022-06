Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 19-jähriger Ladendieb gerät außer Rand und Band

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch, Bekleidung im Wert von mehr als 800 Euro zu entwenden, ist ein 19 Jahre alter Mann am Mittwochabend (8.6.) gegen 19 Uhr von zwei Ladendetektiven im Kassenbereich eines Einkaufsgeschäfts in der Elisabethenstraße ertappt und festgehalten worden. Dabei geriet der Ertappte erheblich außer Rand und Band, beleidigte die Mitarbeiter und schlug um sich, wobei die Kleidung eines der Detektive beschädigt wurde. Auch nach Eintreffen der alarmierten Polizei ließ sich der junge Mann nicht beruhige und unternahm zudem den Versuch, sich selbst zu verletzten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung brachten die Beamten ihn zunächst in ein Krankenhaus und im Anschluss in eine Fachklinik. Die Polizei in Darmstadt (K43) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und hat ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

