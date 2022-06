Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Jaguar im Visier Krimineller

Täter montieren Karosserieteile ab

Weiterstadt (ots)

Ein auf einem Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellter Jaguar ist in der Zeit zwischen Dienstagabend (7.6.), 19 Uhr und Mittwoch (8.6.), 14.30 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten.

Offensichtlich hatten es die Täter auf die Karosserieteile, darunter unter anderem die Motorhaube und die Frontmaske abgesehen. Nach dem Abmontieren der Teile traten die Unbekannten die Flucht an. Der verursachte Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, zum Beispiel den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der 06151/969-41310 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

