POL-DA: Mossautal: Mit 100 km/h durch Hüttenthal-Drei Autofahrern drohen Fahrverbote

Michelstadt (ots) - Zwanzig Minuten haben ausgereicht, um eine zurückgelassene Handtasche aus einem Auto zu stehlen. Diebe nahmen am Mittwoch (08.06.) die Gelegenheit in der Mossauer Straße auf dem Parkplatz am Friedwald wahr. Um an die Handtasche mit Papieren und Geldbeutel zu gelangen, wurde zwischen 16 Uhr und ...

mehr