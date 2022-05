Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal/ Langenbrombach: Kaugummiautomat aufgebrochen

Brombachtal (ots)

Ein befüllter Kaugummiautomat wurde am frühen Freitagmorgen (27.05.) in Langenbrombach aufgebrochen. Der Inhalt, Süßigkeiten und Geld, wurden mitgenommen. Allein der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Ein Zeuge bemerkte gegen 4 Uhr Personen an dem Automaten, der seit Jahren an der Oberdörfer Straße, gegenüber Am Engelsberg, seinen Platz hat. Mutmaßlich mit einem Brecheisen wurde das Behältnis aufgebrochen. Ein Täter, der mit dem Fahrrad unterwegs war, trug eine schwarze Kapuzenjacke.

Wer zu dem Fall Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei den fallzuständigen Beamten des Kommissariats 41 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0

