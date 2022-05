Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Mit Bierflasche Autoscheibe beschädigt

Höchst (ots)

Im betrunkenen Zustand, der durchgeführte Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an, schlug ein 29 Jahre alter Mann am frühen Donnerstag (26.05.) die Windschutzscheibe eines geparkten Autos ein. Der Mann wankte gegen 0.40 Uhr durch die Erbacher Straße. Die Hilfsbereitschaft von Passanten versetzte den 29-Jährigen in Rage. Mit seiner Bierflasche schlug er unvermittelt auf die Scheibe eines geparkten Mercedes Viano und beschädigte diese.

Wegen der Sachbeschädigung hat die herbeigeeilte Streife Anzeige gegen den Mann aus Michelstadt erstattet und ihn später nach Hause begleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell