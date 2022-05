POL-DA: Lampertheim: Freilaufender Hund sorgt für Polizeieinsatz

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die seit Dienstagmorgen vermisste 14-jährige Maya E. aus Eberbach wurde am Donnerstagnachmittag wohlbehalten in Frankfurt am Main aufgegriffen. Sie wurde anschließend in die Obhut ihrer Familie gegeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Warum die 14-Jährige ...

mehr