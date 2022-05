Darmstadt (ots) - Der seit Mittwochmorgen (11.5.) vermisste 25-Jährige aus Darmstadt-Arheilgen (wir haben berichtet) wurde am Donnerstagmittag (12.5.) tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach jetzigem Kenntnisstand nicht vor. Hinweis an die Medienvertreter: Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndung mit Name und Lichtbildern zu ...

mehr