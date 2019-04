Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 79-Jährige nach dem Geldabheben überfallen/Kriminalpolizei ermittelt

Groß-Gerau (ots)

Nachdem eine 79 Jahre alte Frau am Montagnachmittag (01.04.) gegen 16.30 Uhr an einem Geldautomaten einer Bank in der Kirchstraße Geld abgehoben hatte, wurde sie in der Frankfurter Straße, in Höhe einer Gaststätte, von Kriminellen überfallen.

Die Frau wollte gerade in ihr dort abgestelltes Fahrzeug steigen, als sie von einem Kriminellen auf den Fahrersitz gedrückt wurde. Ein Komplize des Unbekannten entwendete währenddessen die Handtasche aus dem Auto. Das kriminelle Duo flüchtete anschließend mit der Beute vom Tatort. Die Handtasche der 79-Jährigen konnte anschließend in Tatortnähe aufgefunden werden. Das Geld fehlte.

Die beiden Unbekannten sind 20-30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter ist kräftig und hatte schwarze, an den Seiten rasierte Haare. Sein Begleiter ist schlank und trug eine nach hinten gedrehte Basecap.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

