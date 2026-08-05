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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260805-1-PDNMS-Polizei sucht Zeugen nach verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Rendsburg/ Fockbek

Rendsburg (ots)

Sonntagnacht ist es in Rendsburg zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen durch einen Kraftradfahrer gekommen. Im Zuge dessen sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 03.20 Uhr, wurden Kollegen des Polizeireviers Rendsburg auf ein Kraftrad aufmerksam, welches mit nicht angepasster Geschwindigkeit, von der B77 kommend, über die Fockbeker Chaussee in Rendsburg nach Fockbek geführt wurde. Das Kraftrad konnte anschließend durch die Polizeibeamten in der Rendsburger Straße in Fockbek kontrolliert werden.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Fahrer auf der Strecke mehrere Pkw überholt haben. Die Polizeistation Fockbek hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und sucht daher Zeuginnen und Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Kraftrades machen können. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Telefonnummer 04331 / 20812-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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